Bestellung von Eingang-Selbsttests bei Freiheitlicher Wirtschaft möglich

Die Freiheitliche Wirtschaft, FPÖ-Vertretung in der Wirtschaftskammer, bietet sich als Vermittlerin für Corona-Selbsttests für Firmen an.

Sollte die Regierung bis zur Öffnung von Gastronomie und Hotellerie am 19. Mai den Unternehmen nicht ausreichend Gratis-Coronatests zur Verfügung stellen, könne man solche bei der Freiheitlichen Wirtschaft bestellen, versprach Bundesobmann Matthias Krenn am Dienstag in einer Aussendung.

Freiheitliche Wirtschaft will bei Test-Engpassen aushelfen

Es geht um Schnelltests, die am Eingang gemacht Kunden den spontanen Besuch von Wirtshaus oder Friseur ermöglichen sollen. "Auch in kleinen Mengen", also ab 100 Stück, könnte die Freiheitliche Wirtschaft Bestellungen an einen Großhändler weiterleiten und so Tests zum Großhandelspreis von 3,20 Euro pro Test ermöglichen.