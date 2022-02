Beste Sprüche zum Valentinstag: Von romantisch bis originell

Lust, deinem Herzblatt zum Valentinstag liebe oder lustige Worte per WhatsApp, SMS und Co. zu schicken? Wer in Sachen Valentinstagssprüche noch Inspiration brauchen kann, bekommt hier Ideen präsentiert.

Am Valentinstag feiern wir die Liebe. Für alle, die ihre Gefühle nicht in Worte fassen können, weil Ideen fehlen oder der Sinn für Romantik abgeht - hier ein paar Vorschläge, mit welchen Liebesbotschaften man seinen Partner überraschen kann.

Die schönsten und romantischsten Sprüche zum Valentinstag

Auch wenn der ein oder andere Spruch schnulzig oder kitschig ist - wann, wenn nicht am Valentinstag, darf das auch mal sein. Hier ein kleines Best of Valentins-Botschaften:

Ohne Dich bin ich niemand,

mit dir bin ich jemand,

aber zusammen sind wir alles.

Ich liebe deine Hände, wenn sie mich umarmen.

Ich liebe deine Lippen, wenn sie mich küssen.

Aber am meisten liebe ich es, wenn du nichts sagst und ich immer noch deine Liebe fühlen kann.

Ohne dich ist jeder Tag nur trüb und grau,

doch durch dich kommt Sonne in mein Herz.

Die große Erde dreht sich leise Tag und Nacht im Kreise. Doch meine eigene kleine Welt dreht sich immer nur um dich!

Um mich in dich zu verlieben, brauchte ich nur einen Blick.

Um dich zu vergessen, bräuchte ich eine Ewigkeit!

Die wichtigsten Dinge im Leben sollte man immer bei sich haben.

Ich frag mich nur, wie ich dich in meine Handtasche stopfen soll?

Lass mich dein Gummibärchen sein, so klebrig süß und niedlich klein. Dann darfst du mich, das soll was heißen, bis zur Unendlichkeit zerbeißen!

Wie ein Nike ohne Air, wie ein Gummi ohne Bär, wie ein Dusch ohne Das, wie ein Kontra ohne Bass, wie die Sonne ohne Stich, so wär mein Leben ohne dich!

1 Universum, 8 Planeten, 194 Länder, 809 Inseln, 7 Meere… und ich hatte das Glück, dich zu treffen.

Zwei Sterne am Himmel, die strahlen sich an,

weil einer ohne den anderen nicht kann.

Sie sagen einander "Ich liebe dich!"

Der eine bist du, der andere ich.