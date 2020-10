Bernadette Arnoldner (ÖVP) im VIENNA.at-Interview: "15 Prozent wären ein gutes Ergebnis"

Im Vorfeld der Wien-Wahl bat VIENNA.at doe Listenzweite der ÖVP, Bernadette Arnoldner, zum Live-Talk.

ÖVP mit guten Umfragewerten vor der Wien-Wahl 2020

Scharfe Kritik am Krisenmanagement während der Corona-Krise

Zur derzeitigen Corona-Situation in Wien, wo die Infektionszahlen erneut stark steigen, fand die Listenzweite drastische Worte: "Heute ist ein sehr besorgniserregender Tag. Die Infektionszahlen in Wien sind so hoch wie nie. Und da sagen wir, hat Herr Stadtradt Hacker in den vergangenen Wochen vieles verharmlost, verschönert dargestellt und hat es verschlafen, sich in den Sommermonaten wirklich dahinterzu klemmen, dass man auch wirklich ein tolles Krisenmanagement hat. Das ist leider nicht so. Das Krisenmanagement unter Stadtrat Hacker ist gescheitert". Die langen Wartezeiten bei der 1450-Hotline seien inakzeptabel, auch beim Contact Tracing gäbe es Verbesserungspotenzial. Die Quarantäne-Vorschriften seien unzureichend, außerdem fehle es an Transparanz der Zahlen in den einzelnen Wiener Bezirken.