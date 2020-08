Berlin Alexanderplatz - Kritik und Trailer zum Film

Wie lebt man ein gutes Leben in einer Welt, die böse ist? Eine Neuverfilmung von "Berlin Alexanderplatz" nimmt einen mit zu Drogendealern und Großstadtclubs, zu Bordellen und Flüchtlingsunterkünften. Der Protagonist heißt nicht Franz, sondern Francis (Welket Bungue). Er lernt in Berlin den Gangster Reinhold kennen. Albrecht Schuch ("Systemsprenger") spielt den als ziemlich irren Typen, mit schrägem Gang und säuselnder Stimme. Auch Jella Haase ist mit dabei. Regisseur Burhan Qurbani erzählt den Roman von Alfred Döblin neu.

Berlin Alexanderplatz - Kurzinhalt zum Film

Francis (Welket Bungue) verliert seine Begleiterin bei der Flucht über das Meer, ein Ereignis, das ihn prägt. Wohl schon vorher hat er in seiner Heimat Bekanntschaft mit Kriminalität gemacht, ganz so wie Franz im Buch. Im Berliner Flüchtlingsheim geht Francis dem Psychopathen Reinhold auf dem Leim, folgt ihm in Nibelungentreue und strebt doch nur einen eigenen Pass an.

Einmal sitzen Francis und Reinhold in einer Badewanne. "Ich will gut sein", erzählt Francis. Jaja, wiegelt Reinhold ab. Aber was sei gut? Und was sei böse? Er hält ihm eine Lektion über Benzinpreise und die Verteilung von Wohlstand auf der Welt. Und erklärt: "You want to be good in a Welt that is böse." Mit Sätzen wie diesen schafft es Qurbani, die Geschichte problemlos ins Heute zu holen.