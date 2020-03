Bereits zwei Covid-19-Fälle in Pflegeheim in Kirchstetten

Im Pflegezentrum "Clementinum" in Kirchstetten sind zwei Bewohnerinnen an dem Coronavirus erkrankt. Die Betroffenen wurden isoliert und ein Wohnbereich unter Quarantäne gestellt.

Zwei Bewohnerinnen des Pflegezentrums "Clementinum" in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Wir stehen in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden", sagte Christina Pinggera, Sprecherin der "Haus der Barmherzigkeit"-Gruppe zur APA. Dem Pflegepersonal wurden laut "Kurier" (Online) Schutzbrillen, Kittel und Einmalhandschuhe übergeben.

Erste Coronavirus-Fall am Dienstag

Bereits am Dienstag sei das Virus bei einer Bewohnerin nachgewiesen worden, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen seien getroffen worden. "Der betreffende Wohnbereich wird auf Quarantänebereich umgestellt", so Pinggera. "Derzeit arbeitet so wenig Personal wie möglich", fuhr sie fort.