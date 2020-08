Bereits sechs Coronavirus-Infizierte in Wiener Handball-Spitzenclub Fivers Margareten

Fünf Tage nachdem zwei Spieler des Handball-Spitzenclubs Fivers Margareten positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gibt es vier weitere Fälle in dem Wiener Club. Die häusliche Quarantäne wurde für das gesamte Team verlängert und das geplante Trainingslager in Faak am See inklusive Testspiele abgesagt, wurde am Mittwoch bekannt gegeben.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind insgesamt sechs Spieler positiv auf COVID-19 getestet. Allen erkrankten Spielern geht es den Umständen entsprechend gut, vereinzelt kämpfen die Spieler mit Symptomen wie Husten, Hals- und Kopfschmerzen, erhöhter Temperatur oder dem Verlust des Geschmacksinns", schrieben die Fivers auf ihrer Homepage nach Auswertung der Tests vom Dienstag.

Die Vorbereitung auf die neue Saison mit dem Europacup gegen Benfica Lissabon Ende August und dem Supercup gegen Hard Anfang September muss nun neu ausgerichtet werden. "Wie und wann die Vorbereitung auf unsere ersten Bewerbspiele weiter geht, werden wir in den nächsten Tagen gemeinsam mit den Behörden entscheiden. Das ist jedoch jetzt fast zweitrangig: Prioritär ist, dass wir die Infektionskette unterbrechen und vor allem, dass unsere Spieler wieder ganz gesund werden", erklärte Manager Thomas Menzl.