Bereits rund 160 Mio. Euro Coronahilfen an Vereine zugesagt

Gemeinnützigen Vereinen wurden rund 160 Mio. Euro an Coronahilfen zugesagt. Der größte Teil geht dabei an Religionsgemeinschaften.

Der NPO-Fonds für gemeinnützige Vereine hat aktuell mehr als 160 Mio. Euro an Coronahilfen für rund 7.000 Antragsteller zugesagt. Den größten Teil machen dabei die Religionsgemeinschaften (35 Mio.) aus, gefolgt von den Bereichen Sport (26,6 Mio.), Gesundheit, Pflege und Soziales (24,3 Mio.) sowie Bildung und Wissenschaft (23,6 Mio.), teilte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) der APA mit.

700 Mio. Euro stehen für Non-Profit-Organisationen zur Verfügung

Die Berichte zum NPO-Fonds für die Monate Juli und August wurden von Kogler, der für die Bereiche Kultur und Sport zuständig ist, an den Budgetausschuss des Parlaments und an das Finanzministerium übermittelt. Er appelliert an die betroffenen Organisationen, einen Antrag zu stellen. Bei Förderungen bis 3.000 Euro wird der Gesamtbetrag sofort überwiesen. Darüber hinaus gehende Beträge werden zur Hälfte ebenfalls sofort ausbezahlt, die andere Hälfte folgt unmittelbar nach der Endabrechnung.