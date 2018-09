Bereits knapp 500.000 Euro in Polizei-Rekrutierung investiert

Im ersten Halbjahr investierte das Innenministerium knapp eine halbe Million Euro in die Bewerbung des Polizeidienstes. Kritisiert wird dabei vor allem die Platzierung der Inserate.

So wurde im Mai bekannt, dass das Innenministerium Anzeigen in der rechten Zeitschrift “alles roger?” schaltete. Dieses Inserat hat 3.024 Euro gekostet. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS-Abgeordneten Stephanie Krisper hervor.

“Für eine solche Stärkung der Basisstrukturen der Polizei sollte der Innenminister das Steuergeld ausgeben anstatt für medienwirksame, aber sinnlose Taskforces wie Puma”, so Krisper, die das Inserat in “alles roger?” als “höchst problematisch” kritisiert. “Wieso inseriert das Innenministerium ausgerechtet in einem Medium, das Verschwörungstheorien und Fehlinformationen verbreitet? Und zwar ausgerechnet für den für unsere Sicherheit so wichtigen Polizeidienst?”