Bereits 70.000 Klimatickets verkauft

Am Nationalfeiertag startet in Österreich auch das Klimaticket, bisher wurden bereits 70.000 Stück davon verkauft. Der Early-Bird-Rabatt ist noch bis 31. Oktober erhältlich.

Der diesjährige Nationalfeiertag ist auch Startschuss für das Klimaticket: Ab dann können alle Besitzer damit in allen Öffis in ganz Österreich unterwegs sein. Seit dem Start des Vorverkaufs am 1. Oktober haben bereits 70.000 Menschen den Early-Bird-Preis von 949 bzw. 699 Euro genutzt. Noch bis 31. Oktober gibt es das Ticket unter www.klimaticket.at und an allen Schaltern der ÖBB, WESTbahn und den teilnehmenden Verkehrsverbünden zum Einführungspreis.