Bereits 140 Coronavirus-Infizierte in Österreich

Am Montag erhöhte sich die Zahl der Personen, die in Österreich nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert sind, von 112 auf 140.

In Tirol stieg die Zahl gleich um 16 Fälle, in dem Bundesland gab es am Nachmittag insgesamt 25 Betroffene. In der Steiermark wurden 16 Menschen positiv getestet, in Oberösterreich elf, in Salzburg neun, im Burgenland vier, in Vorarlberg drei und Kärnten eine Person.