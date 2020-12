Beraterstab des Gesundheitsministeriums gegen Massentests

Aus einem Sitzungsprotokoll geht hervor, dass der Beratungsstab des Gesundheitsministeriums sich gegen Massentests ausgesprochen hat. Es wurden falsche Ergebnisse befürchtet.

Der Beraterstab des Gesundheitsministeriums hat sich gegen die Corona-Massentests ausgesprochen. Das geht aus einem nun veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervor. Demnach hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Experten am 17. November um ihre Einschätzung gebeten. "Ein wesentlicher Teil des Beraterstabs spricht sich gegen Massentestungen aus", heißt es in dem Papier.

Falsche Ergebnisse bei Testungen befürchtet

Begründet wurde die Skepsis mit der Möglichkeit sowohl falsch negativer Testungen als auch falsch positiver Ergebnisse. Ersteres bedeutet, dass bestehende Infektionen nicht erkannt werden. Zweiteres bedeutet, dass nicht infizierte Personen in Quarantäne geschickt werden. Zudem befürchteten die Experten, dass falsche Hoffnungen auf ein "normales Weihnachtsfest" geweckt werden könnten: "Die Ankündigung der Regierung, mit Massentestungen könnte Weihnachten 'gerettet' werden, wurde von den Mitgliedern des Beraterstabs kritisch betrachtet", heißt es in dem Protokoll.

Anschober verteidigte Massentests am Donnerstag

Anschober: "Empfehlungen ernst genommen"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag betont, die Empfehlungen seines Expertenstabes ernst genommen zu haben. Um falsch positive bzw. falsch negative Ergebnisse zu vermeiden, werde es in ganz Österreich eine Nachtestung mittels PCR-Test geben, so der Minister in einer Aussendung. Außerdem habe die Regierung in ihrer Kommunikation klar darauf geachtet, keine falsche Sicherheit im Fall eines negativen Ergebnisses zu vermitteln.