Berater rieten Regierung von Corona-Shut-Down ab

Laut geleakten Protokollen beim Falter sollen Berater die Regierung vom Corona-Shut-Down abgeraten haben. Auch Schulschließungen standen unter Experten nicht zur Debatte.

Nachdem am Mittwoch via Wochenzeitung "Falter" erneut Details aus zwei Corona-Beraterstäben der Republik durchgesickert sind, ist weiterhin unklar, ob und wann deren Protokolle öffentlich gemacht werden sollen. Im Gesundheitsministerium sagte man auf APA-Anfrage am Mittwoch, dass dies in Vorbereitung sei. Laut "Falter" zeigen die Protokolle frühzeitig Differenzen zwischen Regierung und Experten.