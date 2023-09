Benefizevent "Wir gegen Armut" in der Arena Wien

In der großen Halle der ARena Wien findet am 20. September 2023 das Benefizevent der Volkshilfe Österreich "Wir gegen Armut" statt.

"Wir konnten nicht nur tolle Künstler*innen gewinnen, sondern auch Politiker, die etwas bewegen wollen im Kampf gegen Armut in Österreich. Das wird eine tolle Sache.", so der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger.

Benefizevent "Wir gegen Armut" Ende September in der Arena Wien

Der Reinerlös des Benefizevents wird für die individuelle Unterstützung von Armutsbetroffenen in Österreich verwendet. "Die Teuerung, die enorm hohen Lebensmittelpreise, das setzt den Menschen in Österreich zu. Wir brauchen strukturelle Lösungen, aber jetzt unmittelbar brauchen wir Geld, um die vielen Ansuchen zu bewältigen", so Fenninger.