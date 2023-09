Benefiz-Abend „Lachen hilft!“ für das Integrationshaus im Wiener Stadtsaal

Am 26. Oktober 2023 werden erneut renommierte Künstlerinnen und Künstler im Wiener Stadtsaal im Rahmen des Wohltätigkeitsabends "Lachen hilft!" auftreten.

"Lachen hilft!“ in Wien ist Fixpunkt am Nationalfeiertag

Seit mehr als 20 Jahren ist „Lachen hilft!“ ein Fixpunkt am Nationalfeiertag und bietet Kabarett und Musikkunst vom Feinsten. Auch diesmal ist es wieder eine wunderbare Mischung an Künstler*innen, die „Lachen hilft!“ zu einem unvergesslichen Abend werden lässt: Malarina versteht sich als Kabarettistin der Völkerverständigung zwischen Schwabos, Tschuschen und Elite-Tschuschen. Und auch Gunkl & Gerhard Walter suchen gemeinsam das Einende in aller Unterschiedlichkeit. Skrupel, Befangenheit oder Schuldbewusstsein darf das Publikum auch beim Programmauszug der Gebrüder Moped nicht beschleichen, werden diese Emotionen ausschließlich von den dynamischen Kabarett-Brüdern abgedeckt. Den musikalischen aber nicht minder witzigen Abschluss machen die Die Echten mit ihrer Vocal Comedy Show. Moderiert wird der Abend von Beatrix Neundlinger, Sängerin und Integrationshaus-Vorstandsmitglied.