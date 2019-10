Bellender Hund löste Streit in Wien-Favoriten aus: 46-Jähriger zückte Messer

Am Donnerstag kam es im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in der Ettenreichgasse in Wien-Favoriten wegen eines bellenden Hundes zu einem Streit. Einer der Männer zückte ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten.

Gegen 22.30 Uhr kam es in der Wohnhausanlage in der Ettenreichgasse in Wien-Favoriten zwischen zwei Mietern zu einem Streit. Dieser dürfte durch einen bellenden Hund ausgelöst worden sein, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

46-Jähriger zog bei Streit Klappesser

Ein 46-jähriger Österreicher steht im Verdacht, im Zuge des Streits ein Klappmesser gezückt und seinen Kontrahenten (25) damit bedroht zu haben.