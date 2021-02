Belgrader Programm auch für in Österreich lebende Serben

Ein offizieller Impfaufruf des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic ist zwar nicht überliefert, aber das serbische Corona-Impfprogramm steht grundsätzlich auch den in Österreich lebenden Serben offen.

Wie die serbische Botschaft in Wien der APA am Montag auf Anfrage bestätigte, ist ein serbischer Pass unabhängig vom Wohnort die Voraussetzung für eine Corona-Impfung in Serbien.

"Die Botschaft der Republik Serbien in Wien hat leider keine Auskunft über die Aussage von Präsident Vucic, die Sie erwähnt haben", hieß es von einer Sprecherin zu Berichten, wonach Vucic auch die in Österreich lebenden Serben zur Teilnahme am Impfprogramm in seinem Land aufgerufen habe.

Dauerhafter Aufenthalt oder serbischer Pass als Voraussetzung

Es können aber "alle Personen, die die Voraussetzungen erfüllen" per Registrierung im Online-Portal einen Antrag auf den Impfstoff stellen, hieß es weiter. Die Voraussetzungen seien dabei "ähnlich wie in Österreich". "Um am Impfprogramm teilnehmen zu können, müssen Personen entweder serbische Staatsbürger sein oder einen dauerhaften Aufenthalt in Serbien angemeldet haben." Nach aktuellen Daten der Statistik Austria haben 122.116 Bewohner Österreichs die serbische Staatsbürgerschaft.

Serbien zählt zu den Staaten mit dem schnellsten Corona-Impfprogramm Europas. Mehr als zehn Prozent der Wohnbevölkerung des Landes hat nach Angaben des Corona-Krisenstabs bereits beide Impfdosen erhalten. In Österreich wurden erst gut zwei Prozent der Bevölkerung geimpft.