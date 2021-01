Belästigungsvorwurf: Neun Soldaten nach Massentests befragt

In Graz soll es zu mehreren Belästigungen von Frauen durch Soldaten im Rahmen der Massentests gekommen sein. Neun Soldaten wurden nun befragt.

Nach offenbar mehreren Fällen von Belästigung von Frauen durch Soldaten bei Massentests in Graz sind bisher neun Uniformierte befragt worden, wie Bundesheer-Sprecher Oberst Bauer am Freitag der APA sagte. Man habe durch eine präzise zeitliche Angabe der Frau nun gezielt fragen können. Einige der Soldaten hätten freiwillig ihre Mobilfunkdaten offengelegt, das habe keine missbräuchliche Verwendung von Daten ergeben. Die Untersuchungskommission arbeite aber noch, sagte Bauer.

Frauen werfen Soldaten Belästigung vor

Eine Frau hatte laut Medienberichten vom Donnerstag geschildert, dass bei der Corona-Testung von einem Soldaten ein sexistischer Spruch gemacht worden sei. Eine weitere soll kurz nach dem Test, bei dem sie ihre Daten bekannt geben musste, via Facebook von einem Soldaten kontaktiert worden sein. Aufgrund der zeitlichen Angaben einer Frau habe man die Teststraße in Graz genau festmachen können und auch sicherheitshalber die Soldaten der "Nachbar"-Teststraßen befragt, so der Oberst.