Bel-Air: Neue "Prinz von Bel-Air"-Serie wird alles andere als lustig

Lustig war gestern: "Bel-Air" erzählt die Geschichten des "Fresh Prince" als Drama. Ein erster Trailer zeigt, wie das Remake der Kultserie aus den 90-ern aussehen wird.

In "Prinz von Bel-Air" begeisterte Will Smith Anfang der 90er-Jahre das Publikum mit Comedy, die hin und wieder auch mal Gesellschaftskritik übte. Der Spin-off "Bel-Air" mit Jabari Banks beleuchtet nun die ernste Seite von Will Smith. Start der Serie wird in den USA am 13. Februar 2022 zum Super Bowl Sunday sein.