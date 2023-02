In Wien-Brigittenau wurden die Beine einer 16-Jährigen von einem Zug überrollt.

Beine von 16-Jähriger in Wien-Brigittenau von Zug überrollt

Am Samstag um 18:25 wurden die Beine einer 16-Jährigen in Wien-Brigittenau in der Station Traisengasse von einem Zug überrollt.

Der Triebwagenführer einer Schnellbahngarnitur führte in der Station Traisengasse in Wien den Fahrgastwechsel durch, als zwei Jugendliche (16, 17, beide weiblich) das Gleisbett der Station Traisengasse unmittelbar vor dem Zug überqueren wollten.

Die 16-Jährige soll kurz bevor der Zug wieder anfuhr vor dem Zug zu Sturz gekommen sein, dabei wurden die Beine des Mädchens überrollt. Die schwer verletzte 16-Jährige wurde von Einsatzkräften der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.