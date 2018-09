Beim Rauchen aus Fenster gefallen: Wiener Berufsrettung musste Frau bergen

Beim Rauchen stürzte gestern eine Frau in Wien-Mariahilf in einen Lichtschacht und musste von der Berufsrettung geborgen werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Wiener Berufsrettung musste am gestrigen Freitag um 21.50 Uhr zu einem Einsatz in die Kaunitzgasse in Wien-Mariahilf ausrücken. Eine etwa 30-jährige Dame ist beim Rauchen aus einem Fenster rund 5 Meter tief in einen Lichtschacht gefallen.