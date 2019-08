Beim Handy-Verkauf in Wien-Leopoldstadt mit Pfefferspray attackiert: Festnahme

Am Donnerstag sollte es in der Schoellerhofgasse in Wien-Leopoldstadt zu einem Handy-Verkauf zwischen zwei Männern kommen. Der vermeintliche Käufer attackierte den Verkäufer mit Pfefferspray und wollte flüchten. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Am 1. August um ca. 17:40 Uhr kam kam es zu einem Treffen zwischen einem 20-Jährigen und einem 26-Jährigen. Der Grund war der Verkauf eines Mobiltelefons.

Als der 20-Jährige dem Älteren das Telefon zeigen wollte, holte der 26-Jährige einen Pfefferspray hervor, sprühte dem Opfer ins Gesicht und wollte mit dem Handy flüchten.

26-Jähriger nach Pfefferspray-Attacke in Wien-Leopoldstadt festgenommen