Beim Bergwandern auf Nummer sicher gehen: Tipps für ein sicheres Erlebnis

Vor einem Unglück in den Bergen ist niemand gefeit - ob Wanderanfänger oder erfahrener Alpinist. Wenn Bergsportler einige wesentliche Punkte im Vorfeld berücksichtigen, können Sie die eigene Sicherheit erhöhen.

Besonders im Frühling und Sommer sind Wanderer oftmals schlecht ausgerüstet und unterschätzen die Herausforderungen eines Wanderausflugs. So flogen die ÖAMTC-Notarzthubschrauber im vergangenen Jahr fast 700 Einsätze, bei denen Personen mittels Taubergung aus unwegsamem Gelände gerettet wurden - mehrheitlich in der warmen Jahreshälfte. Viele dieser Einsätze könnten verhindert werden, würden Bergsportler einige wesentliche Punkte bereits in der Vorbereitung berücksichtigen: