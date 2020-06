12 Tipps fürs Wandern mit Kindern in Niederösterreich

Lust auf Bewegung mit der ganzen Familie? In Niederösterreich wird kleinen und großen Wanderern nicht langweilig. Diese zwölf Orte zum Wandern mit Erlebnisgarantie lohnen sich, mit Kindern zu erkunden.

Erlebniswanderwege in NÖ laden zum Mitmachen ein

„Wandern in Niederösterreich ist für Familien besonders attraktiv und abwechslungsreich. Wir haben ganz viele Themen- und Erlebniswanderwege mit tollen Ausblicken, lustigen Erlebnis- und Mitmach-Stationen. Spannende Ausflugsziele am Weg war-ten darauf entdeckt zu werden. Ob mehrtägiger Wanderurlaub oder Tagesausflug, Niederösterreich ist das ideale Ziel für wanderbegeisterte Familien“, ist Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung überzeugt.

12 Wanderungen mit Kindern in NÖ

Die Waldexpedition für Wirbelwinde in Mönichkirchen am Wechsel verspricht eine spielerische Walderkundung für die ganze Familie. Gestartet wird mit einem Kurzvideo vom Waldpädagogen, der die Route und die kommenden Aufgaben und Rätsel am Weg erklärt. Werden alle Rätsel gelöst und die richtigen Bockerl gesammelt, dürfen sich kleine und große Entdecker beim Dorfbäcker eine leckere Überraschung abholen.