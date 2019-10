Nach einem Einbruch in WIen-Landstraße wird dieser Mann gesucht.

Bei Wohnungseinbruch in Wien-Landstraße gefilmt: Polizei sucht diesen Mann

Bereits am 18. Juli 2019 kam es zu dem Einbruch in eine Wohnung in Wien-Landstraße. Dabei konnte einer der mutmaßlichen Täter gefilmt werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Wie die Polizei am Montag berichtete, verübten zwei derzeit noch unbekannte Täter einen Einbruch in eine WOhnung in Wien-Landstraße mitte Ziehfix-Methode.

Einbruch in Wiener Wohnung gefilmt

Durch eine in der Wohnung installierte Kamera konnten die beiden Täter bei der Tat gefilmt werden. Wie die Polizei berichtet, wurde auf den Videoaufnahmen serbisch gesprochen. Der im Bild ersichtliche Mann nannte seinen Komplizen "Sjuro".

Nachdem die Männer die Wohnung durchwühlten, verschütteten sie Reinigungsmittel. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Personenbeschreibung: Der auf dem Bild ersichtliche Täter ist zwischen 35-45 Jahre alt, spricht serbisch, hat eine kräftige Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit ei-ner schwarzen Nike-Trainingsjacke, einem roten T-Shirt mit weißem Kragen, grauer Haube und grauen Maxiflex-Handschuhen bekleidet.