Bei Rot über Straße: Elfjähriger in Wien-Favoriten schwer verletzt

Wohl weil ein elfjähriger Bub am Montag in Wien-Favoriten eine Straße bei Rot überquert hat, wurde er von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Er befindet sich im Krankenhaus.

Um halb fünf Uhr nachmittags kam es gestern in Wien-Favoriten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 11-Jährigen. Das Kind dürfte laut Zeugenaussagen die Endlichergasse bei Rot der Fußgängerampel unmittelbar vor einer Kreuzung überquert haben. In diesem Moment wurde er von einem herannahenden PKW erfasst. Der PKW-Lenker (30) dürfte grünes Licht gehabt haben. Beim Zusammenstoß wurde der Bub schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.