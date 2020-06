Bei Rot in Kreuzung gefahren: Pkw-Kollision in Wien-Penzing

Am Dienstagabend stand ein Rettungshubschrauber nach einer Pkw-Kollision in Wien-Penzing im Einsatz. Eine Frau wurde verletzt.

Eine 55-jährige Frau fuhr am 16. Juni gegen 18.10 Uhr in der Hadikgasse in Wien-Penzing bei Rot in eine Kreuzung ein, wo es zur Kollision mit dem Auto einer 45-jährige Frau kam.