Bei Rot in die Kreuzung: Pkw-Kollision in Wien-Währing

Am Sonntag kollidierten zwei Pkw in der Jörgerstraße, da ein 60-jähriger Lenker eine rote Ampel ignorierte.

Am 15. September dürfte laut Zeugenaussagen ein 60-jähriger Pkw-Lenker in der Jörgerstraße in Wien-Währing bei rotem Licht der Verkehrssignalanlage die Kreuzung zwischen Jörgerstraße und Martinstraße überquert haben.