Bei Flucht von Dach gestürzt: WEGA-Beamte reanimierten Einbrecher in Wien-Margareten

Als Polizisten am Sonntag ein Einbrecher-Duo in Wien-Margareten festnehmen wollten, stürzte ein Mann auf seiner Flucht mehrere Meter von einer Hauswand ab. Dabei verletzte er sich schwer und musste von den Einsatzkräften reanimiert werden.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden am 15. November gegen 22.20 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Mehrparteienhaus im Nahbereich der U-Bahnstation Kettenbrückengasse in Wien-Margareten alarmiert.