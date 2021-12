Bei Eiseskälte ausgesetzt: Zwei Chihuahua-Welpen beim Wiener Liesingbach gefunden

Eine aufmerksame Passantin entdeckte letzten Mittwoch zwei kleine freilaufende Hundewelpen beim Liesingbach im 23. Wiener Gemeindebezirk. Diese waren offenbar bei eisigen Temperaturen ausgesetzt worden.

Die Passantin alarmierte die Tierrettung, welche neben den beiden Chihuahuas - einem Männchen und einem Weibchen - einen Karton mit einem Hundebett vorfand. "Es muss also davon ausgegangen werden, dass sich jemand bewusst der beiden Welpen entledigt und sie bei diesen eisigen Temperaturen zurückgelassen hat," so das Tier QuarTier Wien in einer Aussendung.