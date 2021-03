Bei Corona-Impfstoffbeschaffung gibt es laut Blümel kein Budgetlimit

Es sei "immer klar" gewesen, dass bei Bedarf mehr Geld für den Kauf von Corona-Schutzimpfungen aufgebracht würde, so Finanzminister Gernot Blümel am Dienstag.

Bei der Beschaffung von Corona-Schutzimpfungen gibt es laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kein Budgetlimit. "Heuer sind 120 Mio. Euro im Budget des Gesundheitsministeriums budgetiert, davon ist ein Bruchteil abgerufen", sagte Blümel am Dienstag bei einer Pressekonferenz auf Journalistennachfrage. Es sei "immer klar" gewesen, dass es bei Bedarf mehr Geld für den Kauf von Impfstoff geben werde.

Kritik am Vorgehen bei der Impfstoffbeschaffung

Im vergangenen Jahr sind laut dem Finanzminister rund 30 Mio. Euro für den Kauf von Coronavirus-Schutzimpfungen aufgewendet worden, im laufenden Jahr war es in etwa derselbe Betrag. "Es gab im letzten Jahr Ministerratsvorträge, wo ein Volumen von 200 Mio. Euro für Impfdosen angedacht worden ist. Das war eine Schätzung im Ministerratsvortrag direkt", sagte Blümel.

Blümel: Offene Frage, ob Impfkoordinator Budgetvorgabe hatte

Ob sich der damalige Impfkoordinator Auer an ein Budget halten musste, ließ Blümel offen. "Das müssen sie den Gesundheitsminister fragen." Das Geld für Impfdosen sei "das bestinvestierteste Geld im Kampf gegen diese Krise", so der Finanzminister. "Wir geben sehr, sehr viel Geld aus in der Covidkrise, wirklich viel Geld. Es wäre absurd, wenn wir gerade bei den Impfdosen sparen würden."