Bei 37 Grad Außentemperatur: Hund aus Wiener Auto gerettet

In Wien-Donaustadt wurde die Polizei am 1. Juli von Passanten alarmiert, als diese einen Hund in einem Auto entdeckten. Bei rund 37 Grad Außentemperatur befand sich das Tier in akuter Lebensgefahr.

Lediglich die vorderen Fenster waren wenige Zentimeter geöffnet. Da der Kofferraum nicht versperrt war, konnte der völlig überhitzte und nahezu regungslose Vierbeiner gegen 15.45 Uhr in Sicherheit gebracht werden. Nach einem ersten Kühlungsversuch und der Verabreichung von Trinkwasser wurde der Hund in die Veterinärmedizinische Universität gebracht. Bereits zuvor wurde mit den Mitarbeitern der Vetmed telefonisch Kontakt aufgenommen, um lebenserhaltende Maßnahmen für das Tier zu setzen. Dem Ärzteteam gelang es, den Hund zu stabilisieren. Der Hund konnte gerettet werden. Der Hundehalter wurde wegen des Verdachts der Tierquälerei angezeigt.

Matthias Moser/Vetmeduni Vienna