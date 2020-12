Beginn der Corona-Massentests für Polizisten

Am Montag startete die erste Runde der freiwilligen Corona-Massentests der Polizei. Insgesamt wird es zwei Termine geben, jeder Bedienstete kann sich mit zeitlichem Abstand zwei Mal testen lassen.

Die Polizei hat heute ihre Massentests gestartet. An zwei Terminen können sich die rund 39.000 Mitarbeiter der Exekutive und der Sicherheitsverwaltung freiwillig an einer von mehr als 100 Teststraßen in Österreich testen lassen.