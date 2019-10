Beethoven-Mystery Dinner wieder in Wien zu Gast

Im Hotel Regina in Wien findet eine gelungene Kombi aus Schauspiel und Dinner statt. Die Besucher können in einem spannenden Mordfall rund um Ludwig van Beethoven ermitteln.

Gut inszenierte Geschichte um Beethoven

Nach einer gelungenen Premiere in der Gerüchteküche des Wasserschloss Kottingbrunn landet das Mystery Dinner am 08. November 2019 im Hotel Regina in Wien. Bereits zum zweiten Mal tritt die Schauspieltruppe dort auf, wo Hobbydetektive in einer gelungenen Kombi aus Schauspiel und Dinner in einem mysteriösen Mordfall rund um Ludwig van Beethoven ermitteln können.