"Beethoven Frühling" lockt Klassik-Liebhaber in Wien und Niederösterreich

Wien wird um ein neues Musikfestival reicher: Der "Beethoven Frühling" soll im April und Anfang Mai über die Bühne gehen, auch Spielorte in Niederösterreich sind im Programm.

Als "Anlass zum Beginn einer Entwicklung mit neuen Impulsen und Blickwinkeln" sieht die 27-jährige österreichische Pianistin Dorothy Khadem-Missagh das Beethoven-Jahr. Mit dem "Beethoven Frühling" (3. April bis 7. Mai 2020) hat sie ein neues Festival gegründet, das am Donnerstagvormittag in Wien vorgestellt wurde.

Acht Veranstaltungen in Wien und Niederösterreich

Insgesamt acht Veranstaltungen an sechs verschiedenen Orten in Wien und Niederösterreich sollen "Brücken zwischen den Generationen bauen", so Khadem-Missagh, die einerseits ein junges Publikum erreichen will, andererseits neben arrivierten auch begabte junge Musiker engagiert. "Alle Veranstaltungsorte - von Baden bis Gneixendorf, von Wiener Neustadt bis Heiligenstadt - erzählen eine spezielle Geschichte", ergänzt Jakob Bayer vom Organisationsteam.

Den Auftakt bildet ein Gesprächskonzert am 3. April im Badener Beethoven-Haus mit Khadem-Missagh, Claus-Christian Schuster und dem Xylos Duo. Ebenfalls in Baden, diesmal im Congress Casino als Veranstaltung des Kulturamts der Stadt Baden, gastiert am 5. April das Tonkünstler-Orchester, Khadem-Missagh fungiert dabei als Solistin im Klavierkonzert Nr. 5 des Beethoven-Schülers Ferdinand Ries.

Aufführungen im Beethoven-Museum in Wien

Kammersänger Wolfgang Bankl hat am 17. April im Beethoven-Museum in Wien-Heiligenstadt Lieder von Beethoven, Brahms und Martin im Repertoire. Wiederum in der Bundeshauptstadt steht zwei Tage später ein dreizehnstündiger Marathon bevor: Im Bösendorfer Salon im Musikvereinsgebäude bringen junge Pianisten am 19. April in einer Art "Staffellauf" alle 32 Beethoven-Klaviersonaten zur Aufführung.

Kammermusik - u.a. Beethovens "Frühlingssonate" mit dem Geiger Benjamin Schmid - erklingt am 23. April im Congress Casino Baden. Ein Festivalhighlight ist wohl das Nachmittagskonzert am 26. April mit dem Chaos Quartett und Brigitte Karner (Rezitation) im privaten Rahmen von Schloss Wasserhof bei Gneixendorf (Bezirk Krems), wo Beethoven im Herbst 1826 seinen Bruder Johann besucht hatte, den damaligen Besitzer des Schlosses. Klaviertrios stehen im Zentrum einer Matinee am 3. Mai im Konzertsaal der Klaviermanufaktur Bösendorfer in Wiener Neustadt. Im Casino Baden findet die erste Saison des Beethoven Frühlings schließlich am 7. Mai ihren Ausklang mit dem Janoska Ensemble.

Khadem-Missagh stammt aus einer Musikerfamilie und reüssierte als Pianistin u.a. als mehrfache Preisträgerin des Internationalen Beethoven Wettbewerbs Bonn. Konzertreisen führten sie durch ganz Europa, nach Japan, China, Korea, Kanada und in die USA.