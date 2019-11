BeerLovers in Wien kreieren weihnachtliche Geschenkbox

Rechtzeitig in der Vorweihnachtszeit präsentieren die BeerLovers in Wien ihre eigens kreierte Geschenkebox. Die neue Box ist ideal für alle Craft Beer Einsteiger oder Bierliebhaber.

Die besten Geschenke kann man trinken. Für alle, die diese Lebensphilosophie teilen, haben die BeerLovers in Wien einen weihnachtlichen Geschenktipp : Die BeerLovers Geschenkebox. Im Inneren befindet sich eine Auswahl aus 16 österreichischen und internationalen Craft Bieren namhafter Brauereien, ein Verkostungsglas der Firma Rastal sowie ein Plakat, das je nach Geschmack beidseitig aufgehängt werden kann. Die eine Seite verrät mehr über die in der Box enthaltenen Biere. Die andere Seite ziert eine Illustration des Wiener Illustrators Michael Hacker, die auf einfache und verständliche Weise den Brauprozess erklärt.

Craft Beer für jeden Geschmack

"Über Craft Bier gibt es viele Vorurteile, wie zum Beispiel es sei stark im Alkohol, dunkel oder sehr intensiv im Geschmack. In Wahrheit handelt es sich nicht mehr und nicht weniger um handwerklich gebrautes Bier. Mit der Geschenkebox möchten wir mit den Vorurteilen aufräumen und zeigen, dass in den Weiten des Craft Beer-Universums für jeden Geschmack etwas dabei ist. Bei der Zusammenstellung der Biere haben wir uns zur Aufgabe gemacht, eine ausgewogene Auswahl an österreichischen und internationalen Bieren zu kreieren, die vor allem für Einsteiger in diese Materie gut geeignet sind", so Diplom-Biersommelier und BeerLovers-Gründer Markus Betz.