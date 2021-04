Beerdigung: ORF zeigt "Abschied von Prinz Philip" live

Die Beisetzung von Prinz Philip, dem Duke of Edinburgh, wird coronabedingt im engsten Familienkreis am Samstag, dem 17. April 2021, auf Schloss Windsor begangen. Der ORF berichtet ab 13.15 Uhr live und wird auch ab 15.00 Uhr das Begräbnis live im TV übertragen.

LIVE: Begräbniszeremonie auf Schloss Windsor

Prinz Philip und sein bewegtes Leben

Prinz Philip war in der Öffentlichkeit der Mann, der mit Queen Elizabeth II durch das Leben gegangen ist - wenn auch immer drei Schritte hinter ihr. Der Duke of Edinburgh war aber auch ein Naturschützer der ersten Stunde, und als Präsident des WWF öfters in Österreich zu Gast, er war interessiert an Technik, Design und Kunst, Patron vieler Stiftungen, leidenschaftlicher Sportler und Großvater. Die vielen Facetten des Prinzen mit den deutsch-dänisch-griechischen Wurzeln, der zum Inbegriff des britischen Gentleman mit Witz und Rückgrat geworden ist, werden mit zum Teil wenig bekanntem TV-Material beleuchtet.