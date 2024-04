"Beer Pong Vienna" in Wiener Ottakringer Brauerei

Am 13. April wird „Beer Pong Vienna“ wieder veranstaltet. Die „Spring Edition“, an der 384 Teams teilnehmen, ist ebenso das weltweit größte Beer Pong Turnier.

Die weltweit größte Beer Pong Party startete 2018 mit 100 Mannschaften. Aktuell nehmen 384 Teams teil, womit es sich um das umfangreichste Beer Pong Turnier global handelt. Fast 800 Teilnehmer*innen messen sich zunächst in einer Gruppenphase und danach in einer Ausscheidungsphase. Das Hauptziel besteht darin, die Beer Pong Vienna Trophäe zu gewinnen. Zusätzlich zur Trophäe gibt es für die Teilnehmer auch weitere Preise.

Spaß steht bei "Beer Pong Vienna" im Mittelpunkt

„Auf vier Ebenen feiern wir gemeinsam mit den Spielenden und Zuschauenden zu einem Mix von Party-DJs verschiedenster Musikrichtungen. Dabei verschmelzen Party und Turnier zu einem großartigen Event, wo wir selbst gerne teilnehmen würden“, so die "Beer Pong Vienna"-Organisatoren Wolfgang Hüller und Johannes Brenner.

Die Teilnehmer und Besucher können sich neben dem Wettbewerb und einer ausgelassenen Feierlaune auch auf ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot, eine Play4Fun-Zone und eine Entspannungsecke freuen. Es ist ebenfalls hervorzuheben, dass beim Wettbewerb kein Konsumzwang von Alkohol herrscht. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Freude am Spiel und das Erleben der Party in Gemeinschaft. Um ein angenehmes und sauberes Ambiente zu sichern, werden die Spielbecher statt mit Bier und Wein mit Wasser befüllt. Eintrittskarten für das Event sind hier erhältlich.

„Gute Stimmung, Spaß, Entertainment und Teamgeist stehen bei unseren Turnieren im Mittelpunkt. Wer selbst nicht mitspielen will, aber die einzigartige Atmosphäre erleben oder einfach nur Party machen möchte, gibt es Partytickets vorab oder natürlich auch an der Tageskasse“, sagt Tobias Schweiger und Stephan Reck, ebenfalls Organisatoren von „Beer Pong Vienna 2024 Spring Edition“.

"Beer Pong Vienna": Preis auch für das fresheste Outfit

Die Türen öffnen sich um 13:00 Uhr, und das Turnier startet genau um 15:00 Uhr. Jede Gruppe umfasst sechs Mannschaften, von denen die ersten beiden in die Ausscheidungsphase vorrücken, um dort um die begehrte Beer Pong Vienna Trophäe zu kämpfen. Zusätzlich werden ausgewählte Preise vergeben. Gewürdigt werden jedoch nicht nur die Sieger*innen, sondern auch das kreativste Outfit erhält eine Auszeichnung. Für hervorragende Unterhaltung und Stimmung sorgen sieben Acts. Teamplätze müssen im Voraus hier gebucht werden, Partytickets können jedoch auch noch am Veranstaltungstag an der Abendkasse gekauft werden.