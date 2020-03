Bedroht und angehustet: Wiener Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Wegen gefährlicher Drohung musste die Wiener Polizei gestern in der Gablenzgasse einen 19-jährigen Autofahrer festnehmen. Er soll in einer Tiefgarage zwei Männer bedroht und angehustet haben.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr wegen einer gefährlichen Drohung und einer schweren Nötigung alarmiert. Ein 19-jähriger Österreicher soll in einer Tiefgarage in der Gablenzgasse in Wien-Rudolfsheim mit weit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein.