Bedeutung der Karwoche: Osterbrauchtum und Hintergründe

Das Osterfest wird in Österreich mit einer Vielzahl an Bräuchen und Traditionen gefeiert. Vieler dieser christlichen Traditionen gehen auf heidnische Kulte zurück.

Mit dem Palmsonntag, heuer am 14. April, beginnt die Karwoche. Sie ist als Abschluss der Fastenzeit nicht nur eine Zeit der Besinnung, sondern auch der Bräuche – ebenso wie das Osterfest selbst. Viele christliche Traditionen gehen auf heidnische Kulte zurück. Am Mittwoch oder Gründonnerstag wird traditionell die sogenannte Chrisam-Messe, der Ölweih-Gottesdienst, gefeiert. Dabei werden die heiligen Öle geweiht, die im Laufe des Kirchenjahres bei der Spendung von Taufe, Firmung, Krankensalbung und Priesterweihe verwendet werden. Chrisam besteht aus Olivenöl mit einem Zusatz aromatischer Stoffe.

Am Gründonnerstag (vom althochdeutschen “Greinen” für “Weinen”) und Karfreitag (“Kar” oder althochdeutsch “kara” bedeutet “Klage” und Kummer”, Anm.) wird zunächst einmal geratscht. Weil der Überlieferung nach die Glocken nach Rom geflogen sind, ersetzt das knatternde Geräusch der “Ratschen” aus Holz zu Mittag und zum Vesperläuten die Funktion der Glocken. Am Abend wird in vielen Pfarren die “Fußwaschung” vollzogen. Sie ist auch ein Zeichen des Willkommens.