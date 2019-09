Bedauert Wortwahl: Katzian entschuldigt sich bei Heidi Horten

ÖGB-Präsident Katzian hat sich bei Heidi Horten entschuldigt. Er bedauere seine Wortwahl zutiefst.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian entschuldigt sich bei Heidi Goess-Horten. "Ich habe mich zu einer Wortwahl verstiegen, die nicht in Ordnung war", sagte Katzian am Montag im Gespräch mit der APA. Der ÖGB-Präsident hatte vor einer Woche beim Wahlkampf-Auftakt der FSG-Gewerkschafter in Richtung der ÖVP-Großspenderin gesagt: "An Neid auf die Aufg'spritze mit ihre Zwa-Millionen-Ketten ham mir ned."