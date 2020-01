Wer sich für Beauty und Co. interessiert, ist bei der Schönheitsmesse Beauty & Style Deluxe richtig

Beauty & Style De Luxe: Schönheitsmesse lädt in die Messe Wien

Wer Interesse an Kosmetik und Co. hat, sollte sich dieses Event dringend vormerken: Die "Beauty & Style De Luxe - Messe für Medical Beauty und Schönheitspflege" lädt in die Messe Wien. VIENNA.at verlost Tickets!

Die Beauty & Style De Luxe, die von 24. bis 26. Jänner 2020 in Wien stattfindet, richtet sich an Menschen, die sich besonders für Kosmetik, moderne Behandlungsmethoden, Trends und Innovationen aus dem Bereich der Schönheitspflege interessieren. Beauty-Experten informieren, beraten und bieten Behandlungen vor Ort an.

Vielseitiges Programm bei der Beauty & Style De Luxe

Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Beauty, Medical Beauty und Schönheitspflege beraten die Besucher sowohl individuell am Messestand wie auch in Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops. Die Messe für Medical Beauty und Schönheitspflege bietet ein informatives und abwechslungsreiches Programm mit vielen Gelegenheiten zum Probieren und Shoppen von Produktneuheiten. Ausgewählte Produktproben finden sich im exklusiven Goodie Bag, auf das sich jeder Besucher der Beauty & Style De Luxe freuen kann.

Die Beauty & Style De Luxe bietet etablierten Marken und Schönheitsexperten genauso wie innovativen Newcomern aus den Bereichen Medical Beauty und Schönheitspflege einen exklusiven Rahmen, um ihre Leistungen und Produkte ohne Streuverluste an Schönheit interessierten Menschen zu präsentieren. Themen und Schwerpunkte der Beauty & Style De Luxe sind pflegende und apparative Kosmetik, Dermokosmetik, Schönheitschirurgie, Zahnästhetik, dekorative Kosmetik, Beauty- und Stilberatung.

Tickets für die Beauty & Style De Luxe gewinnen

Neugierig geworden? VIENNA.at verlost 3x2 Tickets für die Beauty & Style De Luxe von 24. bis 26. Jänner 2020 in die Messe Wien.

Parallel zur Beauty & Style De Luxe veranstaltet die 3Xmedia Österreichs größte Hochzeitsmesse "Trau Dich", die seit mehr als 25 Jahren erfolgreich im MCC stattfindet.

24.-26. Jänner 2020

Messe Wien Exhibition & Congress Center

Messeplatz 1, 1021 Wien