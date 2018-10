"Beat the Street" wird nun auch in Wien-Donaustadt gespielt

Nach dem Erfolg in Wien-Simmering im Vorjahr bringt "Beat the Street" heuer auch Bewegung in die Donaustadt. Insgesamt 20 Schulen machen beim Bewegungsspiel mit.

Mit Freunden Ball spielen oder Schnur springen, im Pausenhof umhertoben und zu Fuß zur Schule gehen: All das bringt Freude ins Leben, ist gesund und macht schlau. Damit das Zu-Fuß-Gehen noch mehr Spaß macht, startet am 12. Oktober 2018 in Simmering und in der Donaustadt “Beat the Street”.

Zwischen 12. Oktober und 22. November 2018 können an sogenannten Beat Boxen, die in den beiden Bezirk verteilt sind, Punkte gesammelt und Preise gewonnen werden. Die Schulen bilden Teams und sammeln gemeinsam.