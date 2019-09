Beatmungsschlauch gezogen: Mordprozess gegen Wienerin vertagt

Am Mittwoch musste sich eine 53-jährige Frau wegen Mordes vor Gericht verantworten, weil sie ihrem im Sterben liegenden Lebensgefährten im Wiener AKH die lebenserhaltende Intubation sowie den zentralen Dialysekatheter entfernt hat. Der Prozess wurde vertagt.

Verteidiger plädiert auf "Tötung auf Verlangen"

Paar sprach noch im AKH über Sterbehilfe

Im Fernsehzimmer des AKH sprach das Paar erneut über Sterbehilfe. "Wenn ich nur noch rumliege, wie ein Stückerl Geselchtes, dann zieh den Stecker", meinte er laut der Beschuldigten. Bei dem Gespräch ging es "nur noch ums Sterben", so die Angeklagte. Er sagte: "Hasi, es geht zu Ende, bitte denk dran, was du versprochen hast." Ihr Lebensgefährte sei voller Angst gewesen. "Vorher war er ein Kämpfer, aber nur solange er wusste, das wird wieder." Aufzeichnungen und Zeugen für das Gespräch bzw. eine Patientenverfügung gibt es allerdings nicht.

Mann hatte nur noch wenige Stunden zu leben

Frau zog Beatmungsschlauch und Dialysekatheter

Plötzlich ertönte aus dem Zimmer der akustische Alarm der Beatmungsmaschine, an der der 70-Jährige angeschlossen war. Als das medizinische Personal ins Zimmer stürmte, hielt die 53-Jährige den Sterbenden im Arm, in der anderen Hand hielt sie den Dialysekatheter, der am Hals des Mannes befestigt war. Auch der Beatmungstubus, die Magensonde sowie EKG-Kabel waren bereits entfernt. Laut Staatsanwalt musste dazu viel Kraft aufgewendet werden, denn der Dialysekatheter war zwei Mal an der Haut festgenäht. Die Frau war über und über mit Blut besudelt, das aus den Wunden des Mannes spritzte.