Beatmungsschlauch des Lebensgefährten gezogen: Mordanklage gegen Wienerin

Eine Wienerin soll ihrem sterbenskranken Freund den Beatmungsschlauch gezogen haben. Die 53-Jährige muss sich nun wegen Mordes verantworten. Ein Termin für den Prozess ist noch nicht bekannt.

Nachdem eine 53 Jahre alte Frau vor fast einem Jahr in einem Wiener Krankenhaus das Leben ihres todgeweihten Lebensgefährten beendet haben soll, indem sie den Beatmungsschlauch zog, hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte am Donnerstag dementsprechende Medienberichte. Der Anwalt der Frau will auf Tötung auf Verlangen plädieren.