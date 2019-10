Beamten-KV: Gehaltsverhandlungen starten

Nach den Metallern und den Handelsangestellten starten am Donnerstag auch die Gehaltsverhandlungen für die Beamten.

Noch keine konkreten Zahlen

Zum Auftakt werden traditionell Wirtschaftsforscher die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen erläutern. Abgesehen von einer Verständigung auf das Wirtschaftswachstum und die Inflation, die den weiteren Gesprächen zugrunde gelegt werden sollen, ist in der ersten Runde nichts Konkretes zu erwarten - weder eine in Zahlen gegossene Forderung der GÖD noch ein Angebot der Regierung.

Der für die Beamten zuständige Finanzminister Eduard Müller hat bereits Ende August angekündigt, "ergebnisoffen" in die Gespräche zu gehen. Offen ließ er, ob die Übergangsregierung die Verhandlungen auch abschließen würde - zumal dann ja auch ein Beschluss im Nationalrat und damit eine parlamentarische Mehrheit notwendig wären. GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl hat im Vorfeld bereits "eine nachhaltige Erhöhung der Gehälter" verlangt, "um eine dauerhafte Kaufkraftsteigerung für alle öffentlich Bediensteten sicherzustellen".

Verhandler einigten sich auf Datenbasis

Vertreter von Regierung und Gewerkschaft haben in der ersten Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen am Donnerstag wesentliche Wirtschaftsdaten außer Streit gestellt: Demnach geht man bei weiteren Gesprächen von einer Inflationsrate von 1,7 Prozent aus, das Wirtschaftswachstum bewegt sich laut den hinzugezogenen Experten zwischen 1,5 und 1,7 Prozent. Weiter gehen die Verhandlungen am 5. November.