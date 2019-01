Die Hundewelpen wurden umgehend in der PI Preindlgasse Wien versorgt.

Die Hundewelpen wurden umgehend in der PI Preindlgasse Wien versorgt. ©LPD Wien

Beamte finden Hundwelpen in völlig desolatem Auto in Wien-Hietzing

Dank der Polizisten der PI Preindlgasse in Wien konnten am Sonntag drei Hundewelpen gerettet werden. Die Besitzer lebten mit den jungen Tieren in einem völlig desolatem Auto und wollten die Vierbeiner verkaufen.

Am 6. Jänner 2019 gegen 15:30 Uhr bemerkten Polizisten der PI Preindlgasse ein Auto mit ungarischen Kennzeichen. Aus diesem stiegen gerade drei Personen (ein 44-Jähriger, eine 39-Jährige und ihr 45-jähriger Ehemann, alle drei ungarische Staatsbürger) mit drei Hundewelpen (zwei Cane Corso Welpen und ein Beagle Welpe). Bereits von außen wirkte das Auto desolat. Auch das Fahrzeuginnere war stark verschmutzt und mit Hundekot, Urin und Trockenfutter übersäht.

Auf Nachfrage der Polizei gaben die Angehaltenen an, dass sie seit mehreren Tagen in Österreich seien. Sie hätten Arbeit gesucht, jedoch keine gefunden. Deshalb hätten sie den Entschluss gefasst, mit den Welpen betteln zu gehen. Während ihrer Zeit in Österreich hätten sie zu dritt gemeinsam mit den Hunden im Auto gewohnt.