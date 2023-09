Beachvolleyball-WM 2023: Österreichisches-Duell in Pool E

Österreichs Julian Hörl/Alexander Horst und Robin Seidl/Moritz Pristauz werden bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2023 in derselben Gruppe zu finden sein.

Österreich ist vom 6. bis 15. Oktober mit drei Teams bei den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Tlacalla in Mexiko vertreten. Die nun erfolgte Auslosung hat ergeben, dass die beiden Männer-Duos, Julian Hörl/Alexander Horst und Robin Seidl/Moritz Pristauz, in Pool E Gruppen-Gegner sein werden. Weitere Gegner sind die Italiener Alex Ranghieri/Adrian Ignacio Carambula und Ruben Alejandro Mora/Dany Antonio López aus Nicaragua.

Beachvolleyball-WM 2023 mit österreichischem Duell in Pool E

"Es ist eine ausgeglichene Gruppe. Leichte Favoriten auf den Gruppensieg sind die Italiener, unsere Duos haben auf jeden Fall gute Chancen, in die K.o.-Phase aufzusteigen. Die Spieler aus Nicaragua darf man nicht unterschätzen, sie haben aber weniger internationale Erfahrungen und sind daher in der Außenseiterrolle", erklärte ÖVV-Männer-Headcoach Martin Olejnak. Die Gruppe wird gleich mit dem Duell der beiden rot-weiß-roten Teams eröffnet werden.

Klinger-Schwestern treffen bei Beachvolleyball-WM 2023 auf Gottardi/Menegatti

Das Frauen-Team Dorina und Ronja Klinger trifft in Pool J auf Valentina Gottardi/Marta Menegatti (ITA), Julia Scoles/Betsi Flint (USA) und Kianny Araya Quesada/Angel Williams aus Costa Rica. "Es ist eine sehr starke Gruppe, aber alle Teams, die an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, spielen auf hohem Niveau", so ÖVV-Frauen-Headcoach Tiê Santana. "Die erste WM wird für Dorina und Ronja eine Herausforderung und sicher auch eine unglaubliche Erfahrung. Die beiden sind in puncto Einsatz und Engagement herausragende Sportlerinnen", sagte Santana.