Am 23. August findet heuer das Beachvolleyball-Spektakel im Strandbad Baden statt. Niederösterreich startet mit der Qualifikation in das World Beach Pro Tour BADEN FUTURE.

Große Party beim Beachvolleyball-Spektakel im Strandbad Baden

Tickets für die Events sind noch verfügbar

Stars gaben bereits kräftige Lebenszeichen von sich

Auf der sportlichen Seite haben die rot-weiß-roten Stars auf internationaler Ebene bereits kräftige Lebenszeichen von sich gegeben: Alex Horst/Julian Hörl – die BADEN FUTURE-Titelverteidiger – holten zuletzt Silber beim Challenger in Espinho (POR), davor errangen sie mit dem 9. Platz beim Elite16 in Gstaad (SUI) einen Achtungserfolg. Oder der amtierende Staatsmeister Mathias Seiser, der mit Laurenc Grössing in Helsinki, bzw. Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig, die in Messina (ITA), bei je einem Future Silber gewannen. Letztere wiederholten damit ihr Ergebnis des Futures auf Ios (GRE), wo auch Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl Zweite wurden.

Klingers bewiesen gute Form

Die Klingers bewiesen u.a. bei den Queen of the Courts-European Finals in Luxemburg ihre gute Form, kamen bis ins Finale und wurden gute Fünfte. Die Schwestern sind, wie auch Martin Ermacora und Philipp Waller, aktuell beim Challenger in Edmonton (CAN) bis ins Viertelfinale vorgedrungen und belegten Platz 5. Beim BADEN FUTURE 2022 waren Hörl/Horst gegen Robin Seidl/Waller im Finale erfolgreich gewesen. Seidl spielt mittlerweile mit Moritz Pristauz und dessen ehemaliger Partner Ermacora mit Waller. Bronze ging im Vorjahr an Paul Pascariuc/Laurenz Leitner, die zuletzt auf der win2day Beach Volleyball Tour PRO beim Tourstopp am Attersee/Litzlberg bis ins Finale kamen.