Beach-Volley: Doppler und Horst spielen weiter - aber getrennt

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst setzen beide ihre Karriere mit anderen Partner fort. Das gab das Innenministerium bekannt. Die langjährigen Topspieler werden in der Polizei-Spitzensportförderung bleiben und auch dem Nachwuchs mit ihrer Erfahrung zur Verfügung stehen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.