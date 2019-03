Beach Bum - Kritik und Trailer zum Film

Selten hat man zuletzt im amerikanischen Kino eine derart skurrile Hauptfigur erlebt: Der von allen nur Moondog genannte Schriftsteller verbringt einen Gutteil seiner Zeit auf den Straßen Floridas. Halb Obdachloser, halb Lebenskünstler hangelt sich Moondog von einem Kick zum nächsten, von einer Bierdose zur anderen. Auch bei den Frauen weiß er sich kaum zu beschränken. Als jedoch seine Ex-Frau bei einem Unfall ums Leben kommt, muss sich Moondog doch noch einmal zusammenreißen - ansonsten sieht er keinen Cent des Erbes.

Zum Ende dieser ziemlich schrägen, von einem anarchistischen Geist durchwehten Komödie, da fallen brennende Dollarnoten wie Regen vom Himmel. Die Hauptfigur Moondog, das ist da längst klar, schert sich nicht um konventionelle, um kapitalistische, um die von durchschnittlicheren Menschen hoch gehaltenen Werte. Am Freitag kommt “Beach Bum” in die heimischen Kinos.

Moondogs komplettes Leben ist eine einzige Entgrenzung. Er schwankt mehr, er tänzelt mehr, als dass er geht. Ständig ist Moondog high – kaum, dass ihn mal eine Szene ohne Drogen in der Hand zeigt, ob mit Bierdose, Joint oder Zigarette. Außer beim Sex oder beim Tanz mit Frauen, scheint Moondog sich immer an etwas Berauschendem festhalten zu müssen. Moondog ist eine Zumutung, Moondog wird verehrt, sein überspannter Kleidungsstil fängt bei neongrellen Hawaiihemden nicht an und hört bei wallenden Frauenkleidern nicht auf.